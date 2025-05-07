

Зурабишвили: за кризис в стране полностью ответственен Иванишвили

07.05.2025 19:13





Почетный председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили «несет ответственность за глубокий политический кризис в стране», заявила пятый президент Грузии. Комментируя продвижение законопроекта MEGOBARI Act в Конгрессе США Саломе Зурабишвили сказала:





«Кризис длится уже полгода, страна парализована, MEGOBARI Act и опубликованный (санкционный) список (который касается практически всех высокопоставленных лиц «Грузинской мечты» и, вероятно, на этом не заканчивается) означают, что мы вступаем в изоляцию.



Страна вступает в изоляцию от наших основных партнеров. С одной стороны, критикуется Евросоюз, который представители «Грузинской мечты» ежедневно проклинают и оскорбляют, с другой стороны, с Америкой. Этот список уже действует, поскольку нахождение в таком списке означает, что эти фамилии и имена известны за пределами границ всех стран. В целом, это кризис для страны.



За кризис в стране полностью ответственен Бидзина Иванишвили, а не наши партнеры. Никто не несет ответственности, кроме того человека, который единолично правит этой страной (возможно, по указанию России) и ведет ее в тупик, в пропасть. Выход из этой ситуации — новые выборы. Это испытанный и проверенный в каждой стране метод выхода из глубокого кризиса, чтобы выход был мирным и не привел к новой дестабилизации, которая этой стране совсем не нужна. У нас много проблем, потому что эта страна находится в состоянии застоя уже шесть месяцев…



Каждый должен прийти в себя, каждый должен использовать доступные ему средства. Те, кто за что-то отвечает и находится у власти, могут помочь себе сами. Те, кто не может помочь себе сам, должны сами принять решение. Но мы должны помочь стране, и мы должны помочь ей сообща, объединившись и заявив, что выборы следует назначить немедленно. Потому что у страны уже нет достаточно времени, чтобы выбраться из этого глубокого тупика», — заявила Зурабишвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





