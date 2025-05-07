

Transparency International опубликовала карту элитной коррупции в Грузии

07.05.2025 19:33





Transparency International – Грузия опубликовала масштабное расследование, в котором зафиксированы системные признаки элитной коррупции, связанной с окружением Бидзины Иванишвили. Общая сумма средств, полученных компаниями, аффилированными с ним, из бюджета и через госзакупки — 3 миллиарда 280 миллионов лари.



TI создала «Карту коррупции», на которой отмечены:

▪️ элитная коррупция,

▪️ связи с Иванишвили,

▪️ региональные «мини-олигархи»,

▪️ непрозрачные госзакупки,

▪️ случаи конфликтов интересов в муниципалитетах.



По данным организации, еженедельно фиксируются как минимум два случая элитной коррупции. На сегодняшний день:

▪️ зарегистрировано 231 дело,

▪️ в которых фигурируют 207 высокопоставленных лиц, включая:

— 34 министра или замминистра

— 37 депутатов

— 16 судей

— 62 муниципальных чиновника



Примеры выявленных случаев:



▪️ Адигени, 2025 — 15 человек, связанных с мэрией Адигени, получили более 2 млн лари через госзакупки, часто без конкуренции и по прямым контрактам. Фиксируются случаи, где братья подписывают друг у друга акты выполненных работ, не указывая на конфликт интересов.



▪️ Заммэра Тбилиси Иракли Хмаладзе — по расследованию, тайно владеет дворцом стоимостью 1.2 млн лари в Бетании, формально зарегистрированным на имя бывшего чиновника мэрии.



▪️ Родственник депутата Нино Цилосани — приобрёл в 2018 году 30,000 м² земли по символической цене (5 лари за м²) и не выполнил инвестиционные обязательства, которые ему простили в 2023 году. Журналисты подозревают, что земля фактически принадлежит самой Цилосани.



▪️ Местиа — компания, связанная с окружением Виктора Джафаридзе, получила почти 17 млн лари по тендерам от мэрии Местииа без конкуренции.



▪️ Депутат Ниорги Чкониа — после выборов 2024 года его компания получила 37 млн лари по госзакупкам. С 2011 по 2025 годы его структуры получили около 392 млн лари. Сам он пожертвовал «Грузинской мечте» 400,000 лари, а его партнёры — более 1 млн лари.



▪️ Скандал с «свернувшимся молоком» — бизнесмен Лаша Папашвили, близкий к правящей партии, выиграл 4.7 млн лари в суде против оппонента, который ранее критиковал силовой разгон проевропейских протестов. Суд вынес решение за 7 дней, при этом несколько лет назад отказал Папашвили по тому же делу.



▪️ Темур Коходзе — «феодал Саирме» — расследование описывает, как миллионер, используя связи с прокуратурой, лесным агентством и мэрией, отнимает землю у местных жителей, аннулируя регистрацию и обвиняя их в мошенничестве.



Transparency International подчёркивает:

«Никто не осмелился бы на эти действия, если бы не зелёный свет со стороны олигарха и его партии».



Организация призывает к международному вниманию и санкциям в ответ на системную коррупцию и захват государства.





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