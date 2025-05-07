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Ильхам Алиев отменил визит в Москву 9 мая


07.05.2025   20:46


Президент Азербайджана Ильхам Алиев отменил визит в Москву. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Поступило такое сообщение, что Алиев не прилетит, к сожалению. Объяснили так, что он должен принять участие во внутренних мероприятиях, посвященных Гейдару Алиеву», - сказал Ушаков.

Также отменен визит в Москву лидера Лаоса Тхонглуна Сисулита из-за заражения коронавирусом.


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