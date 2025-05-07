

СГБ распространяет заявление в связи с сообщением посольства США в Грузии об угрозе взрыва в трех торговых центрах

07.05.2025 20:47





Служба государственной безопасности Грузии распространяет заявление в связи с сообщением посольства США в Грузии об угрозе взрыва в трех торговых центрах.



По данным ведомства, «соответствующие подразделения СГБ работают над очередным ложным сообщением».



«Безопасность граждан является главнейшим приоритетом службы, и в рамках своих полномочий служба осуществляет все необходимые и неотложные мероприятия.



Призываем представителей аккредитованного в Грузии дипломатического корпуса уважать деятельность служб, ответственных за безопасность, проявлять больше ответственности и воздерживаться от распространения заявлений, несогласованных с соответствующими ведомствами», - говорится в заявлении.



По данным посольства США, ими получена информация об угрозе взрыва в трех торговых центрах Тбилиси. Называются торговые центры «Ист Пойнт», «Галерея Тбилиси» и «Тбилиси Молл».





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