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«Галерея Тбилиси» о заявлении посольства США -
07.05.2025 20:48
В торговом центре «Галерея Тбилиси» заявляют, что соответствующие ведомства уже введены в курс дела о заявлении посольства США.
Как отметили в беседе с «Интерпрессньюс», в настоящее время они ждут соответствующих указаний.
«К нам не осуществлялось никаких звонков или мейлов. Мы также узнали этом с сайта посольства США и ввели в курс дела соответствующие ведомства.
На данном этапе мы ждем от них соответствующих указаний. Дополнительных мер не осуществлялось», — заявили в «Галерее».
Для справки, по сообщению посольства США, они получили информацию об угрозе взрыва в трех торговых центрах Тбилиси.
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