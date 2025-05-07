

«Галерея Тбилиси» о заявлении посольства США -

07.05.2025 20:48





В торговом центре «Галерея Тбилиси» заявляют, что соответствующие ведомства уже введены в курс дела о заявлении посольства США.



Как отметили в беседе с «Интерпрессньюс», в настоящее время они ждут соответствующих указаний.



«К нам не осуществлялось никаких звонков или мейлов. Мы также узнали этом с сайта посольства США и ввели в курс дела соответствующие ведомства.



На данном этапе мы ждем от них соответствующих указаний. Дополнительных мер не осуществлялось», — заявили в «Галерее».



Для справки, по сообщению посольства США, они получили информацию об угрозе взрыва в трех торговых центрах Тбилиси.





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