

Барамидзе: Избрание председателем группы предателей Кобахидзе было ожидаемо

07.05.2025 20:50





Избрание Кобахидзе председателем группы предателей было ожидаемо - у Иванишвили очень ограниченный круг людей, которым он может доверять в вопросе предательства страны, - заявил политический секретарь «Единства - Национального движения» Георгий Барамидзе в связи с избранием Ираклия Кобахидзе председателем «Грузинской мечты».



По словам Барамидзе, члены «Грузинской мечты» потерпят поражение и за все ответят.



«В то же время видно, что они цепляются за соломинку, как будто кто-то в США снова пойдет по уму Кобахидзе и Иванишвили и «Акт МЕГОБАРИ» не будет принят и подписан Трампом. Как приняла нижняя палата Конгресса «Акт МЕГОБАРИ», также примет и Сенат, и подпишет президент Трамп. После того, как эта банда предателей будет побеждена грузинским народом, мы все ясно увидим, как они ответят за все, что совершают против нашего государства и населения нашей страны», - сказал Георгий Барамидзе.





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