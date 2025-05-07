

«Акт MEGOBARI» передан в Сенат

07.05.2025 20:50





После утверждения в Палате представителей США «Акт MEGOBARI» официально передан в Сенат. Соответствующие изменения внесены в расписание Сената.



В частности, после утверждения 6 мая «Акта MEGOBARI» в нижней палате Конгресса США — Палате представителей законопроект передан в верхнюю палату Конгресса - Сенат.



Законопроект был добавлен в раздел «Общие вопросы» официального календаря Сената 6 мая под названием «Акт о противодействии влиянию Коммунистической партии Китая, иранского режима и Российской Федерации в Грузии».



Для справки, в календаре Сената также отображен «Законопроект о поддержке демократии и верховенства закона в Грузии и других целях» (также известный как «Акт MEGOBARI»), представленный сенатором Джин Шахин и другими, который был поддержан Комитетом Сената по иностранным делам 27 апреля.





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