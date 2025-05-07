

В Ватикане собрался конклав для избрания 267-го Папы Римского

07.05.2025 20:51





В Сикстинской капелле Ватикана собрался конклав для избрания 267-го Папы Римского. Нового понтифика должна избрать Коллегия кардиналов, состоящая из 133 членов.



Примечательно, что 80% кардиналов конклава были назначены самим Папой Франциском, большинство из них впервые избирают Папу.



Кардиналы не будут иметь связи с внешним миром до тех пор, пока не будет избран Папа, то есть пока один из них не получит две трети голосов, что может занять несколько дней.



В первый день конклава состоится только первый тур голосования. Общественность будет извещена о результатах голосования по цвету дыма от сжигания бюллетеней: черный дым означает, что конклав не смог избрать нового Папу и голосование будет продолжено, а если из трубы пойдет белый дым, это признак того, что новый Папа избран.



Результаты первого голосования, или первого дыма, ожидаются в Ватикане сегодня примерно в 21:00 по тбилисскому времени.



В последующие дни кардиналы могут проводить четыре голосования в день.





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