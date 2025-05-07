

Кадагишвили: Не только страны Балтии хотят напряженности между Грузией и Россией, этого хотят силы "глобальной войны",

07.05.2025 20:52





«Главной целью было разжигание конфликта на Кавказе. В чьём-то геополитическом видении это может считаться нормальным, но не для Грузии. Пусть хорошо вспомнят те войны, через которые прошла Грузия, и посмотрят, к чему это привело страну», — заявил председатель парламентского комитета по вопросам самоуправления Ираклий Кадагишвили в интервью Первому каналу Грузии.



По его словам, силы, заинтересованные в глобальной войне, хотят обострения между Грузией и Россией, и для достижения этой цели используют страны Балтии.



«Глава Службы разведки и безопасности Латвии сказал, что пока в Украине идёт война, у границ Латвии спокойно, и со стороны России нет угрозы нападения. Это и есть главный ответ, почему страны Балтии стремятся к тому, чтобы между Грузией и Россией возникла конфронтационная ситуация, которая, по их мнению, сделала бы их собственные границы ещё более безопасными. Иных объяснений действиям балтийских стран в отношении Грузии нет. Тема второго фронта актуальна. Напряжённость между Грузией и Россией нужна не только балтийцам — это цель сил, стремящихся к глобальной войне, а балтийцы — лишь инструмент для её достижения. То, что втягивание Грузии в конфликт было целью, очевидно. Это проявлялось как во внешних заявлениях, так и во внутренних провокационных процессах — в заявлениях радикальной оппозиции и в тех встречах, которые проводились с участием иностранных послов и тогдашних должностных лиц», — заявил Кадагишвили.



По его словам, резкая критика в адрес Грузии объясняется тем, что от Южного Кавказа ожидали удара по России — события, которое стало бы крайне тяжёлым для России, но разрушительным для самой Грузии.



«Резкая позиция в отношении Грузии объясняется тем, что с Южного Кавказа должен был быть открыт огонь по России, что стало бы крайне тяжёлым для России, но разрушительным для Грузии. Мы отказались от этого, и теперь идут попытки сменить власть в Грузии или привести к власти тех, кто будет покорен в этом направлении. В резолюции Европарламента было записано, что мы должны были ввести санкции против России. Это повлекло бы не только тяжёлую экономическую ситуацию, но и то, что Россия не ограничилась бы экономическим давлением и попыталась бы начать против Грузии прямую или прокси-войну. Это вынудило бы Россию перебросить дополнительные силы и рассеяло бы её военные ресурсы, но для Грузии это стало бы катастрофой», — отметил Кадагишвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





