

Ильхам Алиев отменил визит в Москву

07.05.2025 21:30





Президент Азербайджана Ильхам Алиев отменил визит в Москву. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.



«Поступило такое сообщение, что Алиев не прилетит, к сожалению. Объяснили так, что он должен принять участие во внутренних мероприятиях, посвященных Гейдару Алиеву», - сказал Ушаков.



Также отменен визит в Москву лидера Лаоса Тхонглуна Сисулита из-за заражения коронавирусом.





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