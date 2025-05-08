

Зурабишвили: Чикваидзе и Папиашвили были наказаны потому, что не выполнили поручений Иванишвили

08.05.2025 09:49





Пятый президент Грузии назвала «несправедливостью» приговоры, вынесенные бизнесменам Георгию Чикваидзе и Ираклию Папиашвили. В социальной сети Саломе Зурабишвили написала:



«Георгий Чикваидзе и Ираклий Папиашвили были наказаны столь сурово только потому, что не выполнили деловых поручений Бидзины Иванишвили и не нарушили закон. То, что этот режим не продержится и 9 лет, и даже 9 месяцев, уже ясно даже тем, кто наблюдает за сегодняшним съездом.



Но мы также должны понимать, что как бы долго ни длилось заключение, даже один день невыносим для невиновного человека. Я выражаю им и их семьям полную солидарность и желаю им сил в это трудное время.



Бороться с несправедливостью очень трудно, но в то же время это самая достойная борьба! Завтра будет еще один суд, еще одно позорное зрелище, не имеющее ничего общего с судом и правосудием.



Мое уважение и сочувствие всем. Свободу всем узникам совести!» — написала Зурабишвили.





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