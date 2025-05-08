

В Тбилиси отметят День Европы 9 мая культурной программой и митингами

08.05.2025 09:49





Тбилиси готовится к масштабному празднованию Дня Европы 9 мая — в этот день в столице пройдут как проевропейские митинги, так и большое культурное мероприятие под эгидой ЕС.



Основная часть программы развернется в выставочном центре Expo Georgia. Представительство Европейского союза организует там фестиваль с участием европейских дипломатов, грузинских и зарубежных экспертов, а также культурных и гражданских инициатив. Мероприятие займет четыре павильона, объединив выставки, дискуссии, кулинарные мастер-классы и образовательные активности, подчеркивающие партнерство ЕС и Грузии. Организаторы обезают активности для всех возрастов.



Официальное открытие – в 12:00 в 11-м павильоне. Завершится день выступлением группы Bedford Falls (начало в 17:00).



В программе также:



Павильон 6. Знакомство с представителями ЕС, культура стран-членов, информация о Миссии наблюдателей ЕС в Грузии и поддержке Европейского инвестиционного банка.

Павильон 11. Пространство проектов ЕС: презентации финансируемых ЕС инициатив в сферах образования, устойчивого развития, занятости и равенства.

Павильон 4. EU Talk #ERTAD: дискуссии с участием экспертов из Грузии и Европы о значении ценностей ЕС и их влиянии на будущее страны.

Павильон 3. Фотовыставка «10 лет в фокусе»: документальные фотографии лауреатов журналистской премии ЕС, отражающие десятилетие перемен в Грузии.

Павильон 3. «Книжная полка»: интерактивная игра для молодежи, исследующая историю, литературу и ценности ЕС в увлекательном формате.

Павильон 3. Аудиовизуальная выставка «Эта страна ваша»: иммерсивный опыт, посвященный грузинским традициям, европейским ценностям и роли гражданского общества.

Павильон 3, внутренний двор. Europe à la Carte: Кулинарное занятие с шеф-поваром Кети Бакрадзе и дипломатами ЕС, предлагающее аутентичные блюда европейской кухни.

Павильон 11, внутренний двор. Дегустация фермерских продуктов из разных регионов и знакомство с поддержкой ЕС в области устойчивого сельского хозяйства.

Павильон 11, внутренний двор. Выставка искусств и ремесел: встреча с местными мастерами и изучение их работы, демонстрирующая, как поддержка ЕС помогает сохранять грузинскую культуру и традиции.





Адрес Expo Georgia — пр. Акакия Церетели, 118. Подробнее о мероприятии — на сайте представительства ЕС.



Ежегодно в праздновании Дня Европы участвуют представители правительства Грузии. Очевидно, этот год станет исключением.

Отношения Тбилиси и Брюсселя достигли исторического минимума, когда весной 2024 года «Грузинская мечта» приняла схожий с российским закон об иноагентах, а спустя полгода объявила о приостановке переговоров по вступлению страны в ЕС. До этого о приостановке процесса интеграции Грузии из-за антидемократических действий властей говорили непосредственно лидеры ЕС. Также Евросоюз отказался от контактов на высшем уровне и прекратил всю финансовую помощь правительству Грузии.



В представительстве ЕС в Тбилиси не уточнили, пригласили ли они представителей «Грузинской мечты» на мероприятие 9 мая. Однако организаторы подчеркнули в анонсе: «ЕС твердо стоит на стороне народа Грузии в эти сложные времена». В ГМ неоднократно осуждали подобные заявления, считая их попытками отделить народ от власти.



Шествия и митинги

9 мая в Тбилиси также пройдут шествия в поддержку европейского пути Грузии. В 17:00 гаждане собирутся на четырех локациях: у парламента, станции метро «Авлабари», на площади Марджанишвили и площади Первой Республики. Оттуда коланны направятся к площади Европы. В 19:00 там состоится митинг.



Организаторы указали, что из-за действий властей под угрозой оказались все достижения Грузии на европейском пути — от безвизового режима до соглашения о свободной торговли с ЕС. По их словам, митинг 9 мая станет посланием Евросоюзу: «Несмотря на репрессивную и антиевропейскую политику нелегитимного правительства, мы остаемся верны историческому выбору Грузии. Несмотря на давление со стороны пророссийского режима, грузинский народ твердо поддерживает европейский курс страны».



Представители гражданского общества объявили, что присоединятся к шествиям.



День Европы — это праздник, который отмечается 9 мая в честь начала процесса объединения Европы. В этот день в 1950 году была обнародована декларация Робера Шумана, предложившая создать объединение европейских стран для обеспечения мира и экономического сотрудничества.



Сегодня праздник символизирует единство, мир и демократические ценности ЕС, а также стремление стран-партнеров к европейской интеграции.



В Грузии День Европы отмечается одновременно с традиционной датой — Днем победы над фашизмом. В стране в разные годы несколько раз выдвигалась инициатива перенести празднование последнего на 8 мая. Предложение отмечать дату по европейскому времени не нашло поддержки у властей.





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