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Власти потратят 5,1 млн лари на празднование Дня независимости Грузии
08.05.2025 09:50
Власти Грузии потратят не менее 5,1 млн лари ($1,8 млн) на празднование Дня независимости 26 мая. Это следует из постановления правительства и информации на сайте госзакупок, сообщает bm.ge.
Министерство обороны потратит 2,2 млн лари (около $800 тыс.) на проведение торжественной церемонии присяги в Тбилиси и пяти регионах страны, а также другие мероприятия с участием военных. Деньги пойдут на:
установку сцены, мониторов и звукового оборудования на площади Свободы,
выставки оружия и бронетехники в разных городах,
работу военного оркестра,
прямые телевизионные трансляции,
авиашоу,
печать приглашений.
Организацией других мероприятий в Тбилиси занимается министерство культуры. Из резервного фонда правительства ему выделили 2,9 млн лари (более $1 млн).
Праздничные пространства появятся в Александровском саду, на улице Орбелиани и прилегающей территории. Там планируются спортивные площадки, выставки и детские зоны, дегустационные уголки с грузинским вином. Завершит день гала-концерт с участием звезд грузинской эстрады.
В 17:10 — символическое время, когда 107 лет назад правительство во главе с Ноэ Жордания провозгласило независимость Грузии от Российской империи — у президентского дворца пройдет отдельное мероприятие под патронажем Минкульта.
Средства также пойдут на подготовку рекламной кампании и телевизионное освещение событий.
Новая локация и параллельный митинг
В этом году «Грузинская мечта» впервые изменила традиционный формат: официальный праздник не пройдет на проспекте Руставели. Решение принято на фоне антиправительственных протестов, начавшихся после приостановки переговоров о вступлении в ЕС.
Параллельно официальным мероприятиям президент Саломе Зурабишвили и оппозиционные силы планируют митинг на Руставели. По словам премьер-министра Ираклия Кобахидзе, это попытка «разделить общество».
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