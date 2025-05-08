

Глава Минфина США: Путин — военный преступник

08.05.2025 09:52





Министр финансов США Скотт Бессент соглашается с тем, что российский диктатор Владимир Путин является военным преступником. Вместе с тем американский чиновник не считает это преградой в ведении переговоров.



Об этом глава Минфина США заявил во время выступления перед Конгрессом.



Во время мероприятия Бессенту задали прямой вопрос, считает ли он главу Кремля военным преступником.



Во время выступления в зале Конгресса американский министр дал на это утвердительный ответ, сказав: «Да».



В то же время на следующий вопрос, будет ли он вести переговоры в таком случае, Бессент озвучил мнение, что "такова природа дипломатии, когда нужно вести переговоры с обеими сторонами".



«Я считаю, что переговоры были необходимы с японцами после Второй мировой войны», - отметил глава Минфина США.





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