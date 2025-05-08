|
|
|
Глава Минфина США: Путин — военный преступник
08.05.2025 09:52
Министр финансов США Скотт Бессент соглашается с тем, что российский диктатор Владимир Путин является военным преступником. Вместе с тем американский чиновник не считает это преградой в ведении переговоров.
Об этом глава Минфина США заявил во время выступления перед Конгрессом.
Во время мероприятия Бессенту задали прямой вопрос, считает ли он главу Кремля военным преступником.
Во время выступления в зале Конгресса американский министр дал на это утвердительный ответ, сказав: «Да».
В то же время на следующий вопрос, будет ли он вести переговоры в таком случае, Бессент озвучил мнение, что "такова природа дипломатии, когда нужно вести переговоры с обеими сторонами".
«Я считаю, что переговоры были необходимы с японцами после Второй мировой войны», - отметил глава Минфина США.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна