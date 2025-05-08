

Вэнс: Россия «просит слишком много» на переговорах по Украине

08.05.2025 09:55





Вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступая на Мюнхенской встрече лидеров в Вашингтоне, заявил, что администрация Дональда Трампа считает чрезмерными российские требования на переговорах о прекращении войны в Украине. «Я бы не сказал, что россияне не заинтересованы в поиске решения. Но в настоящий момент они просят определенный набор уступок, и мы считаем, что они просят слишком много», — цитирует Вэнса The Hill.



По словам Вэнса, Белый дом положительно оценивает готовность Украины пойти на 30-дневное прекращение огня, однако данная инициатива не нашла поддержки у российской стороны. Как отметил вице-президент, из-за этого обсуждение временной паузы на переговорах утратило актуальность. Он подчеркнул, что администрация Трампа по-прежнему рассчитывает на прогресс в мирном процессе, но в противном случае США могут отказаться от участия в посредничестве.



«Мы бы хотели, чтобы россияне и украинцы договорились о некоторых основных принципах, чтобы сесть за стол переговоров», — пояснил Вэнс. По его словам, США готовы поддержать этот процесс, но ключевым шагом остается именно установление контакта между Киевом и Москвой. «Мы считаем, что это и есть следующий важный этап, к которому нужно двигаться», — добавил он. При этом политик отметил, что пока не склонен к пессимизму в оценке перспектив переговоров.



В ходе предвыборной кампании Дональд Трамп неоднократно обещал добиться прекращения войны в Украине в течение 24 часов после возвращения в Белый дом. Однако уже после инаугурации его риторика изменилась: президент выразил надежду на достижение полноценного перемирия к концу апреля — в рамках первых 100 дней своего нового срока. Тем не менее, эти ожидания также не оправдались. На фоне отсутствия прорыва в мирных инициативах в Белом доме не раз заявляли о возможности выхода США из переговорного процесса, если усилия не приведут к конкретным результатам.



По информации Bloomberg, ссылающегося на источники, знакомые с ходом переговоров, диалог между Москвой и Вашингтоном оказался в тупике. По словам собеседников агентства, Кремль занял жесткую позицию, отказавшись от каких-либо компромиссов. В частности, российская сторона настаивает на официальном признании контроля над четырьмя украинскими регионами — Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областями — в их административных границах. При этом ни одна из перечисленных территорий не находится полностью под контролем России. Кроме того, Москва требует радикального сокращения украинских Вооруженных сил.





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