

ЕС готовится предъявить России официальные обвинения в использовании химического оружия в Украине

08.05.2025 09:55





Совет Европейского союза подготовил новый санкционный регламент, в котором впервые официально обвиняет Россию в использовании слезоточивого газа CS в качестве средства ведения войны на территории Украины. Об этом сообщает «Система» — расследовательский проект «Радио Свобода», ознакомившийся с текстом документа. В пояснительной части регламента указывается, что выводы ЕС основаны на отчетах Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), опубликованных в ноябре 2024 года и феврале 2025 года по запросу украинской стороны. Эти доклады рассматривают зафиксированные случаи применения газа CS вблизи населенных пунктов Марьевка и Ильинка, расположенных в Днепропетровской области.



В ходе расследований были получены весомые доказательства использования газа: в образцах почвы и воды, взятых после атак, обнаружены следы CS; собраны свидетельства украинских военных; а также зафиксированы фотографии корпусов ручных гранат РГ-Во — аббревиатура расшифровывается как «ручная граната — вещество отравляющее». Эти боеприпасы относятся к продукции российского производства. Более того, еще в 2024 году российский пропагандистский телеканал RT в одном из своих сюжетов показывал, что такие гранаты используются российскими военными в ходе боевых действий.



Также Министерство обороны Украины утверждает, что капсулы с CS находят не только в гранатах, но и внутри беспилотных летательных аппаратов типа «Шахед», активно применяемых российской армией в атаках на украинскую территорию.



«Учитывая серьезность ситуации, отсутствие достоверного объяснения со стороны России по поводу задокументированного применения слезоточивых веществ, а также в целях укрепления глобального запрета на использование химического оружия, Европейский союз призывает ОЗХО оперативно провести атрибуцию случаев зафиксированного применения данных агентов в качестве метода ведения войны», — отмечает Совет ЕС в обосновании санкционного регламента.



Согласно проекту санкций, в обновленный список лиц и организаций, подлежащих ограничениям, войдут подразделения Министерства обороны РФ, непосредственно связанные с химическим оружием: Войска радиационной, химической и биологической защиты, а также 27-й и 33-й научно-исследовательские центры, участвующие в разработке и возможном применении отравляющих веществ.



Слезоточивый газ CS, также известный под условным наименованием «Сирень», вызывает острое раздражение глаз, кожи и дыхательных путей, провоцируя временную потерю ориентации и чувство удушья. Хотя формально газ считается нелетальным средством подавления массовых беспорядков и состоит на вооружении правоохранительных органов в ряде стран, его применение в условиях боевых действий напрямую нарушает положения Конвенции о запрещении химического оружия. В частности, статья 1 Конвенции прямо запрещает использование химических веществ как оружия на поле боя.





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