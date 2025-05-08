

Ильхам Алиев отменил визит в Москву 9 мая

08.05.2025 09:56





Президент Азербайджана Ильхам Алиев в последний момент отменил свой визит в Москву, где он должен был принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. «Объяснили так, что он должен принять участие во внутренних мероприятиях, посвященных Гейдару Алиеву», — уточнил Ушаков (цитата по ТАСС).



От поездки в Москву также отказался президент Лаоса Тхонглун Сисулит. По словам Ушакова, глава государства заразился коронавирусом. Вместо него Лаос будет представлять министр иностранных дел Тхонгсаван Фомвихан.



Участие в московских торжествах примут свыше 20 лидеров иностранных государств. Среди них — председатель КНР Си Цзиньпин, президент Беларуси Александр Лукашенко, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, премьер-министр Армении Никол Пашинян, генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич и другие.



Последний раз Ильхам Алиев присутствовал на параде Победы в Москве десять лет назад — в 2015 году. В марте текущего года пресс-службы президентов Азербайджана и России подтвердили, что Алиев принял приглашение Владимира Путина на участие в праздничных мероприятиях.



Принятие приглашения произошло на фоне заметного охлаждения в двусторонних отношениях между Москвой и Баку. Причиной стала катастрофа пассажирского лайнера азербайджанской авиакомпании AZAL в декабре 2024 года, в результате которой погибли 38 человек. Самолет был поражен российской системой ПВО в небе над Грозным, а затем ему отказали в экстренной посадке в российских аэропортах. Воздушное судно в итоге направилось в Казахстан, где потерпело крушение вблизи Актау. Алиев обвинил российскую сторону в стремлении замять инцидент и в попытках скрыть факт атаки с помощью «бредовых версий».





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