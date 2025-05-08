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Министр финансов США: Владимир Путин – военный преступник


08.05.2025   10:49


По мнению министра финансов США Скотта Бессента, президент России Владимир Путин является военным преступником.

Во время слушаний в Конгрессе США, где Бессент говорил о ситуации, сложившейся в международной финансовой системе, ему задали вопрос, считает ли он Владимира Путина военным преступником, на что он ответил: «да».

Вместе с тем на вопрос, принял ли бы он участие в переговорах с военным преступником, министр финансов США ответил:

«Я считаю, что это – природа демократии, проводить переговоры с обеими сторонами. Думаю, переговоры с японцами после Второй мировой войны были обязательными».


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