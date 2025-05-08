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Еврокомиссия: Международное сообщество внимательно следит за событиями в Грузии
08.05.2025 11:43
Принятие Конгрессом США «Акта MEGOBARI» показывает, что международное сообщество внимательно следит за событиями в Грузии, - об этом агентству «Интерпрессньюс» сообщили в пресс-службе Европейской комиссии.
Там также отметили, что действия, осуществляемые нынешними грузинскими властями, вызывают обеспокоенность и не соответствуют тому, что структуры Евросоюза ожидают от страны-кандидата.
«Принятие Конгрессом США «Акта MEGOBARI» показывает, что международное сообщество внимательно следит за событиями в Грузии. Действия, осуществляемые нынешними грузинскими властями, вызывают обеспокоенность и далеки от того, чего мы ожидаем от страны-кандидата.
Мы призываем грузинские власти отменить законодательство, несоответствующее ценностям Евросоюза.
Евросоюз уже отреагировал на это принятием мер в отношении грузинских властей и усилением поддержки гражданского общества», - заявили агентству «Интерпрессньюс» в пресс-службе Европейской комиссии.
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