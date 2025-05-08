|
|
|
Герчинский: Поддержка Евросоюза включает в себя все сферы жизни грузинского населения
08.05.2025 12:17
Поддержка Евросоюза включает в себя все сферы жизни грузинского населения, и ее целью является улучшение жизни каждого гражданина Грузии, - указанное заявление в своем видеообращении, приуроченном к празднованию Дня Европы, сделал посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский.
«Ежегодно, 9 мая, мы отмечаем День Европы. Спустя 75 лет, День Европы, является прекрасным свидетельством успеха европейского проекта, начатого в 1950 году с декларации Робера Шумана. Евросоюз принес мир, демократию и благополучие нынешним 27 странам-членам. В День Европы, мы говорим о нашей общей истории и с нетерпением смотрим в будущее, создать которое мы хотим вместе с Грузией. Поддержка Евросоюза включает в себя все сферы жизни грузинского населения, и ее целью является улучшение жизни каждого гражданина Грузии. На празднование Дня Европы приглашаем всех, с семьями и друзьями, в «Экспо Джорджия»», - заявил Герчинский.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна