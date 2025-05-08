

Герчинский: Поддержка Евросоюза включает в себя все сферы жизни грузинского населения

08.05.2025 12:17





Поддержка Евросоюза включает в себя все сферы жизни грузинского населения, и ее целью является улучшение жизни каждого гражданина Грузии, - указанное заявление в своем видеообращении, приуроченном к празднованию Дня Европы, сделал посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский.



«Ежегодно, 9 мая, мы отмечаем День Европы. Спустя 75 лет, День Европы, является прекрасным свидетельством успеха европейского проекта, начатого в 1950 году с декларации Робера Шумана. Евросоюз принес мир, демократию и благополучие нынешним 27 странам-членам. В День Европы, мы говорим о нашей общей истории и с нетерпением смотрим в будущее, создать которое мы хотим вместе с Грузией. Поддержка Евросоюза включает в себя все сферы жизни грузинского населения, и ее целью является улучшение жизни каждого гражданина Грузии. На празднование Дня Европы приглашаем всех, с семьями и друзьями, в «Экспо Джорджия»», - заявил Герчинский.





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