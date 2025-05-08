

Папуашвили: Единственной целью «MEGOBARI act» было создание информационного шума

08.05.2025 12:44





По словам председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили, единственной целью «MEGOBARI act» было создание информационного шума, чтобы радикальная оппозиция и финансируемые из-за рубежа НПО проводили брифинги в течение двух дней, пресс-секретарь Еврокомиссии прокомментировал проблему, и был создан информационный шум, чтобы внести истерию в грузинскую политику.



По словам Шалвы Папуашвили, этот акт полностью лишен смысла.



«Президенту США не нужны чьи-либо полномочия, чтобы налагать санкции на кого-либо, кого он сочтет нужным. Во-вторых, никто не может обязать президента США налагать санкции в соответствии с этим актом. Так же, как раньше это было вопросом полномочий президента США, чтобы решать, налагать ли санкции на кого-либо или нет, так это будет и в будущем, и этот акт не требует полномочий от президента США и не обяжет президента США. Это реальность — создание информационного шума. Понятно, что название акта не соответствует содержанию, эта оруэлловский «Ньюспик» о том, что война — это мир, а вражда означает дружбу. Что это значит, конгрессмен Уилсон показал нам на практике, но загляните внутрь, и вы увидите, например, к чему призывает этот акт партии. Он призывает избранных членов парламента, как оппозицию, так и большинство, работать вместе. Ну, где же оппозиция, если этот акт для них Библия, где они? Мы не видим их в парламенте. Их призывают прийти в парламент и работать. Это одно. Во-вторых, это немного удивительно, и я не знаю, но, похоже, г-н Уилсон идет по иному пути, чем президент Трамп. В этом законе говорится, что USAID несет ответственность за создание и разработку стратегии в отношении Грузии. Напомним, что новая американская администрация назвала USAID мошеннической организацией, созданной для распределения денег с целью распространения ложных идеологий и подрыва демократии в других странах. Я не знаю, ожидает ли конгрессмен отчета от мошеннической организации относительно Грузии, или с чем мы имеем дело. Поэтому единственным содержанием, смыслом и целью этого акта является создание информационного шума», — заявил Шалва Папуашвили.



6 мая Палата представителей США проголосовала за «Закон о друзьях».







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