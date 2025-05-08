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Вашадзе: Председатель ЦИК входит в список лиц, которые могут быть подвергнуты санкциям
08.05.2025 14:18
Согласно «MEGOBARI act», председатель ЦИК входит в список лиц, которые могут быть подвергнуты санкциям. Как вы себе представляете участие в выборах в таких условиях? Если эти люди останутся в Центральной избирательной комиссии, думает ли кто-то, что есть ли смысл участвовать в выборах?» — заявил лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе.
По словам Вашадзе, линия сопротивления имеет большое значение.
«Совершенно очевидно, особенно после принятия «MEGOBARI act», что наша линия сопротивления имеет огромное значение. Вместе с президентом Саломе Зурабишвили у нас есть платформа сопротивления, где мы принимаем решения сообща. Я задаю вам конкретный вопрос. Согласно «MEGOBARI act», в списке лиц, которым, скорее всего, будут применены санкции, оказались председатель ЦИК и еще один непонятный человек, фальсификатор всего в Центральной избирательной комиссии. Как в таких условиях могут проводиться выборы и принимать ли в них участие? У меня есть вопрос ко всем, кто думает об участии в этих выборах. В «MEGOBARI act» прямо говорится, что Каландаришвили и Джавахишвили должны быть подвергнуты. Эти люди руководят избирательной администрацией. Как вы себе представляете участие в выборах в таких условиях? Если эти люди останутся в Центральной избирательной комиссии, думает ли кто-то, что есть ли смысл участвовать в выборах?», — заявил Георгий Вашадзе.
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