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Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение о редких металлах с США
08.05.2025 16:46
Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение о редких металлах с США, - указанную информацию распространяют украинские СМИ.
По сводкам СМИ, «Соглашение о создании Американо-украинского инвестиционного фонда восстановления» было поддержано 338 депутатами.
Напомним, что министр финансов США Скотт Бессент и министр экономики Украины Юлия Свидоренко подписали указанное соглашение 1 мая в Вашингтоне.
Как заявила после подписания указанного соглашения министр экономики Украины, указанное соглашение подразумевает привлечение глобальных инвестиций в экономику страны, по словам же Бессента, создание фонда «указывает России на то, что администрация Трампа остается верна мирному процессу, ориентированному на свободную, суверенную и процветающую Украину в долгосрочной перспективе».
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