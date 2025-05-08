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Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение о редких металлах с США


08.05.2025   16:46


Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение о редких металлах с США, - указанную информацию распространяют украинские СМИ.

По сводкам СМИ, «Соглашение о создании Американо-украинского инвестиционного фонда восстановления» было поддержано 338 депутатами.

Напомним, что министр финансов США Скотт Бессент и министр экономики Украины Юлия Свидоренко подписали указанное соглашение 1 мая в Вашингтоне.

Как заявила после подписания указанного соглашения министр экономики Украины, указанное соглашение подразумевает привлечение глобальных инвестиций в экономику страны, по словам же Бессента, создание фонда «указывает России на то, что администрация Трампа остается верна мирному процессу, ориентированному на свободную, суверенную и процветающую Украину в долгосрочной перспективе».


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