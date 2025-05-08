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Эстония упразднила безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических паспортов
08.05.2025 19:14
Эстония упразднила безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических паспортов, - указанную информацию распространяет МИД Эстонии.
По сводкам ведомства, решение о введении визового режима для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов правительство Эстонии приняло сегодня.
«Введение визового режима для владельцев дипломатических и служебных паспортов является очередным шагом для демонстрации того, что международное сообщество, в том числе и Евросоюз, не согласны с репрессиями в отношении рядовых граждан, демонстрантов и журналистов, а также безнаказанности полиции и подавления гражданского общества, осуществляемых правящей партией - «Грузинская мечта»“, - заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.
Также, по его словам, в Евросоюзе рассматривается и вопрос о введении ограничений по безвизовому режиму для граждан Грузии.
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