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Кавелашвили поздравил Роберта Франца Прево с избранием Папой Римским
09.05.2025 10:41
Президент Грузии Михаил Кавелашвили поздравил Роберта Франца Прево с избранием Папой Римским.
Как пишет Михаил Кавелашвили в социальной сети X, Грузия ценит свои исторические связи со Святым Престолом и готова продолжать отношения, основанные на взаимном уважении.
«Искренне поздравляю Лео XIV с избранием Папой Римским. Грузия дорожит своими историческими связями со Святым Престолом и готова продолжать отношения, основанные на мире, взаимном уважении и общих ценностях», — пишет Михаил Кавелашвили.
У Католической церкви новый лидер. Новым Папой стал кардинал Роберт Фрэнсис Прево. Он является первым американским Папой в истории Римско-католической церкви. Роберт Фрэнсис Прево на папском престоле именуется Лео XIV.
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