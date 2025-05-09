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Зурабишвили: те, кто верит в европейскую Грузию, будут сегодня на площади Европы
09.05.2025 11:33
Пятый президент Грузии призвала граждан принять участие в марше 9 мая. В социальных сетях Саломе Зурабишвили написала:
«Те из нас, кто верит в европейскую Грузию, а не в Грузию, раздавленную российским сапогом, все будут сегодня в 7 часов вечера на площади Европы!» — пишет Саломе Зурабишвили.
9 мая в странах Европейского союза и Совета Европы отмечается День Европы. В связи с этим праздником в Тбилиси пройдут марши, которые начнутся в 5 локациях. Их участники прошествуют в сторону площади Европы в 19:00.
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