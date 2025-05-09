

Зурабишвили: те, кто верит в европейскую Грузию, будут сегодня на площади Европы

09.05.2025 11:33





Пятый президент Грузии призвала граждан принять участие в марше 9 мая. В социальных сетях Саломе Зурабишвили написала:



«Те из нас, кто верит в европейскую Грузию, а не в Грузию, раздавленную российским сапогом, все будут сегодня в 7 часов вечера на площади Европы!» — пишет Саломе Зурабишвили.



9 мая в странах Европейского союза и Совета Европы отмечается День Европы. В связи с этим праздником в Тбилиси пройдут марши, которые начнутся в 5 локациях. Их участники прошествуют в сторону площади Европы в 19:00.





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