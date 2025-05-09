

Кобахидзе: Что касается мероприятия посольства ЕС - поскольку они нарушили протокол, нас там не будет

09.05.2025 13:29





Оппозицией планируется провести какой-то марш в связи с Днем Европы, в Грузии демократия, они могут провести любой марш, какую оценку мы можем дать в этом плане? - заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.



По его словам, он сомневается в искренности оппозиции.



«Мы сомневаемся в их искренности. Вы помните, именно эта оппозиция прямо противостояла получению Грузией статуса кандидата, они напрямую агитировали против того, чтобы Грузия получила статус кандидата в 2022 году, и позже, они без всяких оснований бойкотировали рабочие группы, в результате работы которых мы должны были получить статус кандидата уже в 2023 году. Поэтому, конечно, мы сомневаемся в искренности этих людей, но это демократия, и они могут провести любой марш», — заявил Кобахидзе.



На вопрос, планирует ли он посетить мероприятие посольства ЕС в связи с сегодняшним днем, премьер-министр ответил отрицательно.



«Исходя из того, что протокол не соблюден, мы лишены возможности участвовать. Если бы протокол соблюдался, конечно, мы бы обязательно участвовали», — сказал Кобахидзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





