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Кобахидзе: Введенные Эстонией санкции являются крайне недружественным шагом
09.05.2025 13:43
Введенные Эстонией санкции являются крайне недружественным шагом, - об этом заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Как отметил глава правительства, Грузия остается в одностороннем режиме дружбы с Эстонией.
«Эстония ввела санкции и ранее, что является крайне недружественным шагом по отношению к грузинскому народу, по отношению к нашей стране, но мы остаемся в режиме односторонней дружбы, это наше политическое решение», — заявил Ираклий Кобахидзе.
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