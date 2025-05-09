

Кобахидзе: Введенные Эстонией санкции являются крайне недружественным шагом

09.05.2025 13:43





Введенные Эстонией санкции являются крайне недружественным шагом, - об этом заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



Как отметил глава правительства, Грузия остается в одностороннем режиме дружбы с Эстонией.



«Эстония ввела санкции и ранее, что является крайне недружественным шагом по отношению к грузинскому народу, по отношению к нашей стране, но мы остаемся в режиме односторонней дружбы, это наше политическое решение», — заявил Ираклий Кобахидзе.





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