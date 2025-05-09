

Кобахидзе: Наша цель на выборах - победить во всех 64 муниципалитетах

09.05.2025 14:15





Наша цель — победить на выборах как мэров, так и сакребуло во всех 64 муниципалитетах, — заявил журналистам премьер-министр Ираклий Кобахидзе.



По его оценке, победа правящей партии неминуема.



«Естественно, у оппозиции нет никаких шансов [на выборах местного самоуправления]. Мы намерены победить и на выборах мэра, и на выборах сакребуло во всех 64 муниципалитетах, и это неизбежно. Вы все видите, каков рейтинг правящей партии, каковы рейтинги оппозиционных партий, соответственно, ничто не сможет препятствовать достижению этого результата», — заявил Кобахидзе.





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