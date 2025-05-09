

Петер Фишер объяснил, почему Грузия не приглашена в Варшаву на встречу министров иностранных дел

09.05.2025 14:21





Я хотел бы пожелать всем грузинским друзьям счастливого Дня Европы. Мы считаем, что Грузия – часть Европы. Грузия должна присоединиться к Евросоюзу, - заявил посол Германии в Грузии Петер Фишер.



По его словам, всем известно, что требуется для вступления.



«Европа - это дружба и солидарность, и мы хотим отпраздновать это сегодня. Все знают, что нужно сделать, чтобы присоединиться, и я надеюсь, что в будущем это будет сделано, и мы будем вместе в одном союзе», — отметил посол.



На вопрос, почему Грузию не пригласили на неформальную встречу министров иностранных дел ЕС, которая прошла вчера в Варшаве и на которую были приглашены другие страны-кандидаты в члены ЕС, посол ответил:



«Потому что в июне прошлого года Евросоюз решил приостановить контакты высокого уровня с правительством Грузии, пока не оно не разрешит существующий кризиса».



Он выразил надежду, что Грузия вернется на правильный путь.



«Я надеюсь, что Грузия как страна, со всеми ее гражданами вернется на верный путь. Мы надеемся, однако это зависит от Грузии. А что такое Грузия? Грузия - это грузинский народ, и при вступлении в Евросоюз членом становится не только правительство, становится членом не только парламент, не только бизнес-сектор, но и все. Так что, для вступления нужны большие национальные усилия. Мы предложили вам кандидатство, лучшее, что мы можем сделать», - отметил посол.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





