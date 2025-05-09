

Герчинский: Если страна вернется на путь демократического развития, мы готовы работать вместе для вступления Грузии в Евросоюз

09.05.2025 14:38





Если Грузия вернется на путь демократического развития, мы готовы работать вместе для вступления Грузии в ЕС, - заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский, выступая на мероприятии, посвященном Дню Европы.



По его словам, Евросоюз дал Грузии исторический шанс в 2023 году, но в настоящее время демократия в Грузии находится в опасности.



«Грузия и ЕС имеют долгую историю успешного партнерства. Эти отношения принесли Грузии много пользы. Евросоюз многое сделал в ваших селах и городах. Уже третий год для меня честь отмечать День Европы вместе с вами. В 2023 году ЕС открыл европейские двери Грузии и она стала страной-кандидатом в члены. Сейчас демократия в Грузии находится в опасности. Членство в европейской семье - возможность для Грузии. Оно основано на суверенном выборе народа и государства. Членство в ЕС означает мир и благополучие. Европейский выбор грузинского народа ясен. Если Грузия вернется на путь демократического развития, мы готовы работать вместе для вступления Грузии в Евросоюз. Мы гордимся тем, что являемся друзьями Грузии», - заявил Герчинский.





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