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Герчинский объяснил, почему Грузия не приглашена в Варшаву - это вызвано действиями властей Грузии
09.05.2025 14:44
Это вызвано действиями, осуществленными властями Грузии на протяжении последнего года, - об этом журналистам заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский, объясняя, почему глава МИД Грузии не была приглашена на неформальную встречу министров стран-кандидатов в Варшаве.
По словам Герчинского, это крайне прискорбное событие, однако причиной тому являются шаги, предпринятые властями Грузии.
«Мне жаль, но, к сожалению, такова сегодняшняя реальность, что все больше происходит событий, важных событий, в том числе связанных с расширением Евросоюза, где Грузия не представлена. Это вызвано действиями, осуществленными властями Грузии на протяжении последнего года. Это крайне прискорбно, но, к сожалению, такова реальность сегодняшних отношений с Грузией», - сказал посол ЕС.
Для справки, в Варшаве состоялась неформальная встреча министров иностранных дел стран ЕС, на которую были приглашены министры иностранных дел стран-кандидатов. По существующей информации, Грузия на встречу приглашена не была.
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