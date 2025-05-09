

Латвия вслед за Эстонией намерена запретить безвиз для граждан Грузии, имеющих дипломатические паспорта

09.05.2025 15:29





Мы следуем нашим внутренним процедурам, поэтому я не могу назвать дату, но думаю, это произойдет через месяца, а может, потребуется больше времени, но мы также присоединимся к этому решению, - об этом заявила «Интерпрессньюс» посол Латвии в Грузии Эдите Медне, откликаясь на решение Эстонии отменить безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических паспортов.



«Мы следуем нашим внутренним процедурам, поэтому я не могу назвать дату, но думаю, что это произойдет через месяц, или это займет больше времени, но мы также присоединимся к этому решению. Нам может потребоваться больше времени из-за процедур, но это произойдет», - сказала посол.



Кроме того, по словам посла, вступление в Евросоюз очень важно для Грузии, и Латвия прошла тот же путь много лет назад.



«Когда 21 год назад мы, латвийцы, присоединились к ЕС и стали его членами, это был долгий, почти 10-летний процесс вступления, и требования для вступления в ЕС для нас были такими же, как и для других стран, и, возможно, это был не столь легкий путь, но в конце концов мы объединились, выполнили все требования и присоединились к ЕС.



Хочу сказать всем грузинам, чтобы они работали вместе, объединились для вступления в ЕС. Мы действительно обеспокоены тем, что происходит в Грузии, и, как я сказала, сегодня день праздника, день надежды, и я могу сказать, что наша жизнь действительно изменилась после вступления в ЕС, и теперь мы, Латвия, являемся частью безопасного, основанного на правилах демократического мира», - сказала посол Латвии.





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