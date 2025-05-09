

Действия, решения, законодательство Грузии отдаляют ее от ЕС - Герчинский

09.05.2025 15:31





Действия, решения, законодательство, принятые властями Грузии за последний год, вместо приближения Грузии к членству в ЕС, отдаляют Грузию от ЕС, и это имеет последствия, - заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский, отвечая на вопросы журналистов.



По его словам, жаль, что недавние действия правительства Грузии отдаляют страну от Евросоюза и Грузия еще меньше включена в мероприятия государств-членов ЕС.



«Грузии нужно пройти значительные реформы. Эти реформы предназначены не для Грузии. Эти реформы должны быть применены ко всем тем странам, которые хотят стать членами ЕС. К сожалению, с момента предоставления Грузии статуса кандидата мы не видим какого-либо прогресса, какой- либо возможности, какого-либо желания, чтобы Грузия как можно скорее стала одним из наших членов - наоборот, и мы говорили об этом все это время, и многие из вас помнят мои слова в течение последнего года. Действия, решения, законодательство, которые грузинские власти приняли за последний год, вместо того, чтобы приблизить Грузию к членству в ЕС, отдаляют ее от ЕС, и это имеет последствия. И как посол ЕС в Грузии, я с разочарованием вижу, что очень важная встреча министров иностранных дел ЕС и стран-кандидатов в ЕС прошла вчера без участия Грузии», - сказал Герчинский.



Посол также говорил о тех, кто был задержан во время протестов, и отметил, что они должны быть освобождены. По словам Герчинского, страны ЕС пытаются ввести санкции против тех, кто был причастен к применению силы.



«Сейчас у нас сложилась ситуация, когда многие люди несправедливо задержаны. Именно поэтому мы пытаемся ввести санкции против тех должностных лиц, которые ответственны за применение насилия. Как я уже неоднократно говорил, к сожалению, до сих пор это было невозможно в случае с санкциями ЕС, потому что для принятия санкций необходимо единогласие. На данном этапе у нас есть несколько стран-членов, которые не могут присоединиться к единогласию. Поэтому несколько стран-членов ЕС решили осуществить двусторонние санкции. Их число растет.



Я могу сказать, что когда дело касается нашей помощи, помощи ЕС Грузии, 95% нашей помощи, помощи ЕС Грузии, было предоставлено правительству Грузии для прямой бюджетной поддержки, через партнеров, которые тесно сотрудничали с министерствами Грузии», - сказал Герчинский.





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