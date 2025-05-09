

Отменить безвиз для владельцев грузинских диппаспортов планирует и Германия - посол

09.05.2025 18:17





Ограничение безвизового режима для дипломатов и владельцев официальных паспортов - это сигнал для Грузии, что с нашей перспективы, вы отдаляетесь от ЕС, и, конечно, эта санкция - относительно легкая санкция. [Задействование регуляции по дипломатическим паспортам] произойдет и в случае с Германией. Предположительно, это произойдет через несколько недель, - заявил «IPN» посол Германии Петер Фишер.



По его словам, решение по этому вопросу ЕС принял в прошлом году, и теперь отдельные страны поэтапно предпримут аналогичный шаг.



«Мы также следуем этому шагу, потому что в прошлом году это было решением ЕС, приостановить безвизовый режим для владельцев дипломатических и официальных паспортов Грузии.



Это должно быть интегрировано в наши собственные визовые регуляции в каждом государстве. Так что, иногда на это требуется немного времени, но это произойдет и в случае с Германией. Предположительно, это будет через несколько недель. Грузия - страна-кандидат, поэтому мы смотрим на Грузию иначе, чем на другие страны. Страна, которая говорит, что хочет вступить в Евросоюз, оценивается по стандартам Евросоюза, и то, что мы наблюдали весь прошлый год и в этом году - это то, что Грузия не приближается к ЕС.



Грузия все больше отдаляется от ЕС и противоречит его стандартам, принимая законы, другими действиями, которые не соответствуют стандартам Евросоюза, распространением дезинформации и дезориентации о ЕС. Говорят плохо о ЕС. Так что, если вы хотите вступить в ЕС, почему так плохо о нем говорите? Это вопрос, на который трудно ответить.



А в международных отношениях, если у нас есть проблемы друг с другом, мы должны посылать какие-то сигналы. Ограничение безвизового режима для дипломатов и владельцев официальных паспортов - это сигнал для Грузии, что с нашей перспективы, вы отдаляетесь от ЕС, и, конечно, это санкция. Это относительно легкая санкция», - сказал он.



По словам Петера Фишера, причиной таких шагов со стороны стран ЕС являются последние действия властей Грузии, и от грузинского народа зависит, в каком направлении пойдет страна.



«Это произошло в особенности из-за нарушения прав человека. Мы отметили чрезмерное и систематическое насилие против демонстрантов и мы глобально говорим там, что хотим послать сигнал народу, что ожидаем от них соблюдения глобально признанных стандартов прав человека.



От грузинского народа зависит, в каком направлении пойдет эта страна. Мы обеспокоены вашим дистанцированием от ЕС в таких фундаментальных областях, как верховенство закона, демократия и права человека. Мне трудно представить, что Грузия превратится в Беларусь, так как Грузия продвинулась далеко, была так близка к Евросоюзу, добилась статуса кандидата. Сегодня я вижу, что грузины - свободолюбивые люди и выражают желание вступить в ЕС. Поэтому я не знаю, какую траекторию выберет Грузия. Это должен решить грузинский народ, но я не хочу представлять, что это будет плохая траектория.



Мы, немцы и европейцы, были вашими друзьями и останемся вашими друзьями. Мы не являемся враждебно настроенными субъектами. Мы не хотим говорить грузинам, что делать.



Мы точно не являемся «дип стейт». Этого не существует. Это вымышлено, и если кто-то может показать мне «дип стейт», мне очень интересно увидеть его», - сказал посол «IPN».





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