

Саломе Зурабишвили: Наша свобода начинается и заканчивается с Европой

09.05.2025 23:12





Наша свобода начинается и заканчивается с Европой. Никакой свободы, никакого благополучия, никакого мира вместе с Россией не существует, - заявила пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили, присоединившаяся к акции на площади Европы.



По мнению Зурабишвили, победа и возвращение на европейский путь абсолютно неизбежны.



«Все хорошо чувствуют, что наша свобода начинается и заканчивается с Европой. Никакой свободы, никакого процветания, никакого мира вместе с Россией не существует. Наш путь настолько ясен, что люди приходят без чьих-либо призывов. Эти люди идут, будут стоять здесь, победа и возвращение на европейский путь абсолютно неизбежны. Никто не сможет этому противостоять», - сказала Саломе Зурабишвили.



Зурабишвили также прокомментировала акцию протеста, запланированную на 26 мая, отметив, что 26 мая - это день, когда мы все должны встать вместе.



«Это тот день, когда мы все должны встать и сказать, что спасем свободу и независимость. Независимость не дается навсегда. Мы все обязаны защищать независимость. 26 мая - это день, когда мы все должны встать вместе и показать друг другу, «Грузинской мечте» и всему миру, что Грузия всегда и везде защитит свою независимость», - сказала Саломе Зурабишвили.





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