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Эмманюэль Макрон, Фридрих Мерц, Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев


10.05.2025   11:50


Эмманюэль Макрон, Фридрих Мерц, Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев, - указанную информацию распространяют украинские СМИ.

По сводкам СМИ, сегодня в Киеве президент Франции, канцлер Германии, премьер-министр Великобритании и президент Польши проведут встречу «коалиции желающих».

Гостей встречали министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и руководитель администрации президента Украины Андрей Ермак.


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