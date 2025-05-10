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Эмманюэль Макрон, Фридрих Мерц, Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев
10.05.2025 11:50
Эмманюэль Макрон, Фридрих Мерц, Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев, - указанную информацию распространяют украинские СМИ.
По сводкам СМИ, сегодня в Киеве президент Франции, канцлер Германии, премьер-министр Великобритании и президент Польши проведут встречу «коалиции желающих».
Гостей встречали министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и руководитель администрации президента Украины Андрей Ермак.
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