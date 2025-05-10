

Эмманюэль Макрон, Фридрих Мерц, Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев

10.05.2025 11:50





Эмманюэль Макрон, Фридрих Мерц, Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев, - указанную информацию распространяют украинские СМИ.



По сводкам СМИ, сегодня в Киеве президент Франции, канцлер Германии, премьер-министр Великобритании и президент Польши проведут встречу «коалиции желающих».



Гостей встречали министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и руководитель администрации президента Украины Андрей Ермак.





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