

Ника Мелия: У меня много претензий к Саакашвили

10.05.2025 20:50





Лично у меня к Саакашвили масса претензий, подтвержденных доказательствами, он это тоже знает и в свое время многое будет сказано публично о том, что и как происходило в 2021-2022 годах, но это произойдет после того, как закончится его заключение, — написал в социальной сети один из лидеров «Коалиции за перемены» Ника Мелия.



Политик отреагировал на инцидент, произошедший на вчерашнем митинге, когда часть участников акции опротестовала демонстрацию баннера с изображением Михаила Саакашвили.



Как пишет Ника Мелия, важно договориться о правилах игры, а не о политических предпочтениях.



«Важно договориться не о политических вкусах, а о правилах игры. Вчера тяжело было видеть, как другие участники митинга отбирали у протестующего баннер, отражающий его политические предпочтения. Если бы они с таким же успехом отобрали мегафон за любое выкрикивание, которое может не соответствовать чьим-то политическим вкусам, разве это не было бы вредительством? Особенно когда вы представляете группу, которая якобы приходит в политику с амбициями новшеств.



Лично у меня к Саакашвили есть масса претензий, подтвержденных доказательствами, он это тоже знает и в свое время многое будет сказано публично о том, что и как происходило в 2021-2022 годах, но это произойдет после того, как закончится его заключение. Сейчас он политический заключенный, и его сторонники имеют право протестовать против этого. Когда мы говорим о единстве, мы должны понимать, что наша сила в единстве отличающихся, и если есть что-то, и это именно то, о чем нужно заботиться в этом процессе и протесте», — пишет Ника Мелия.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





