

Акубардия: Авторитарный режим лжет, когда обвиняет ЕС во вмешательстве во внутренние дела страны

10.05.2025 21:28





Авторитарный режим лжет, когда обвиняет Европейский Союз во вмешательстве во внутренние дела страны, если кто-то в этой стране нарушает правила и условия, то это «Мечта» Иванишвили, заявила Теона Акубардия, член партии «Гахария за Грузию».



По её словам, антизападная риторика правительства Иванишвили напрямую связана с риторикой Кремля, и именно поэтому они борются против европейского будущего Грузии.



«Авторитарный режим, конечно, лжет, когда обвиняет ЕС во вмешательстве в его внутренние дела, поскольку все обязательства, которые Грузия взяла на себя на пути к демократии и вступлению, были подписаны самим правительством Иванишвили. Когда они нарушают эти обязательства, они получают соответствующую критику. Вот почему их антизападная риторика напрямую связана с риторикой Кремля, и вот почему они борются против европейского будущего Грузии, чтобы сохранить свою власть при поддержке Кремля.



Демократические реформы, судебная реформа, основные права, свобода СМИ — все эти вопросы были включены в 9 основных рекомендаций по членству в ЕС, за которые Ираклий Кобахидзе взял на себя ответственность и обязательства, а затем, как обычно, отклонился от них. Поэтому, если кто-то нарушает правила и обязательства в этой стране, в том числе выступает против суверенного выбора, то это «Мечта» Иванишвили с его ребятами и Ираклием Кобахидзе, которые открыто пошли против суверенитета страны и европейского будущего», — заявила Акубардия.







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