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В «Сильной Грузии» комментируют появление экс-генпрокурора Грузии на Красной площади в Москве
11.05.2025 14:47
«Появление Парцхаладзе на Красной площади является доказательством того, что Иванишвили управляется из Кремля», — заявил один из лидеров «Сильной Грузии» Ираклий Купрадзе. Оппозиционный политик так комментирует появление на параде 9 мая в Москве экс-генпрокурора Отара Парцхаладзе, попавшего в санкционный список США за связи с ФСБ и которого оппоненты «Грузинской мечты» называют приближенным лицом к основателю партии Бидзине Иванишвили.
«Визит и появление Парцхаладзе на Красной площади, на кремлевских трибунах вместе с Путиным 9 мая — очередное подтверждение того, о чем давно говорят «Лело» и наши лидеры: это фактические доказательства того, что Бидзина Иванишвили управляется из Кремля, получает приказы и служит интересам Кремля и Путина.
Пока Бидзина Иванишвили не уйдет из правительства, бразды правления в Грузии, национальные интересы Грузии будут постоянно подрываться», — заявил Ираклий Купрадзе.
Отар Парцхаладзе присутствовал на параде Путина 9 мая, экс-прокурор Грузии находился в Москве на Красной площади вместе с Мамукой Пипия – лидером пророссийской партии «Солидарность ради мира».
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