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Хазарадзе: Мы делаем все, чтобы дело Амаглобели и политзаключенных получило максимально высокий международный резонанс


11.05.2025   15:56


Мы делаем все, чтобы дело Мзии Амаглобели и политзаключенных получило максимально высокий международный резонанс и чтобы узники режима были освобождены как можно скорее, - об этом в соцсети написал лидер партии «Лело-Сильная Грузия» Мамука Хазарадзе.

«Мзии Амаглобели исполняется 50 лет в тюремном заключении. Хочу пожелать ей сил, здоровья и свободы - того, чего ее несправедливо лишил режим.

Сегодня я был в редакции «Батумелеби», чтобы выразить солидарность с коллегами Мзии.

Мы делаем все, чтобы дело Мзии Амаглобели и политзаключенных получило максимально высокий международный резонанс и чтобы узники режима были освобождены как можно скорее.

Свободу Мзии!

Свободу политзаключенным!», — пишет Хазарадзе.


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