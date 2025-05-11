

Хазарадзе: Мы делаем все, чтобы дело Амаглобели и политзаключенных получило максимально высокий международный резонанс

11.05.2025 15:56





Мы делаем все, чтобы дело Мзии Амаглобели и политзаключенных получило максимально высокий международный резонанс и чтобы узники режима были освобождены как можно скорее, - об этом в соцсети написал лидер партии «Лело-Сильная Грузия» Мамука Хазарадзе.



«Мзии Амаглобели исполняется 50 лет в тюремном заключении. Хочу пожелать ей сил, здоровья и свободы - того, чего ее несправедливо лишил режим.



Сегодня я был в редакции «Батумелеби», чтобы выразить солидарность с коллегами Мзии.



Мы делаем все, чтобы дело Мзии Амаглобели и политзаключенных получило максимально высокий международный резонанс и чтобы узники режима были освобождены как можно скорее.



Свободу Мзии!



Свободу политзаключенным!», — пишет Хазарадзе.





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