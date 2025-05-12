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Папуашвили отправился с визитом в Венгрию
12.05.2025 11:07
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили отбыл с визитом в столицу Венгрии Будапешт, где примет участие в Конференции глав парламентов государств-членов и стран-партнеров Европейского Союза.
В состав грузинской делегации во главе со спикером парламента входят председатель комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе и председатель комитета по европейской интеграции Леван Махашвили. Визит завершится 12 мая.
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