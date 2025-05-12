

Грузия на втором месте в регионе по количетву выходных дней в году

12.05.2025 11:14





Грузия занимает второе место среди стран региона по количеству выходных дней. Трудовой кодекс страны предусматривает 18 выходных дней, больше только в Армении - 22 выходных дня в году.



Стоит отметить, что в нашей стране, как и в соседних странах, праздники совпадают с светскими или церковными праздниками. В Грузии из 18 выходных дней 10 являются церковными праздниками, а 8 — светскими.



В году 52 недели, а значит, всего 104 выходных. Согласно нашему законодательству, выходные дни считаются праздничными днями, и большинство государственных учреждений и компаний в это время закрыты. Если к этому добавить светские и церковные праздники, которых в общей сложности 18, то получится, что служащие в Грузии проводят в отпуске 122 дня, или треть года.





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