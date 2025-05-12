

Роберта Метсола - Европарламент остается одним из самых сильных сторонников расширения

12.05.2025 13:52





«Европарламент остаётся одним из самых сильных сторонников расширения, именно поэтому мы первыми выступили с призывом предоставить статус кандидата для Грузии, Молдовы и Украины, и именно поэтому продолжаем призывать к европейской поддержке Украины в этой борьбе за свободу», — заявила председатель Европарламента Роберта Метсола на конференции председателей парламентов стран-членов и партнёров ЕС, проходившей в Будапеште.



«Мы все согласны с тем, что Евросоюз и наш проект не идеальны. В конце концов, это — постоянная работа в процессе. Однако это должно быть стимулом к совместной деятельности. И как представителей демократически избранных парламентов, на нас лежит ответственность за формирование повестки нашего общего континента и постановку амбициозных целей — как для национального законодательства, так и для Европы в целом. Именно с этой целью Европарламент остаётся одним из самых решительных сторонников расширения. Именно поэтому мы первыми выступили с призывом о предоставлении статуса кандидата для Грузии, Молдовы и Украины. Именно поэтому мы продолжаем призывать к европейской поддержке Украины в её борьбе за свободу. И именно поэтому сегодня мы поддержим самые чёткие и однозначные выводы в отношении Украины — в соответствии с тем, что мы совместно отражали в наших выводах и на встречах с момента вторжения России в Украину», — заявила Метсола.







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