

Место Михаила Саакашвили в грузинской политике исчерпано - член партии «За Грузию»

12.05.2025 13:53





«Место Михаила Саакашвили в грузинской политике исчерпано, и чем скорее это поймёт «Единое национальное движение», тем лучше», — заявил член партии «За Грузию» Бека Лилуашвили, комментируя инцидент, произошедший в День Европы. Тогда гражданский активист Гота Чантурия потребовал от участника акции убрать баннер с изображением Михаила Саакашвили.



По словам Лилуашвили, прискорбно, что на фоне множества вызовов, стоящих перед страной, в оппозиции могут происходить конфликты по некоторым вопросам.



«Прискорбно, что на фоне тех вызовов, которые существуют сегодня в стране и будут актуальны для будущего существования государства и для каждого человека — несмотря на пропаганду «Имеди», несмотря на ложь, которую власть навязывает обществу, на фоне огромных социальных проблем, массовой миграции из страны, масштабной коррупции — в рядах оппозиции возникают конфликты по отдельным вопросам. Ясно одно, и мы об этом говорили многократно: место Михаила Саакашвили в грузинской политике исчерпано. Грузинский народ больше не предоставит ему этого пространства. Чем быстрее это поймёт «Единое национальное движение», тем лучше. Сегодня важным шагом на пути к поражению «Грузинской мечты» может стать исчезновение Михаила Саакашвили и «Национального движения» с политической арены. Что тут комментировать — подняли баннер, кому-то он понравился, кому-то нет — это их внутреннее дело», — заявил Лилуашвили.







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