

Папуашвили:Централизированная структура ЕС иногда выдвигает такие условия, которые сама не может согласовать

12.05.2025 14:20





Централизированная структура Евросоюза иногда выдвигает такие условия, которые сама не может согласовать – Таким примером была система "ветинга", противоречащая главному принципу демократии, которую требовали от Грузии, - указанное заявление в своем выступлении на конференции председателей парламентов стран Евросоюза и стран-партнеров, проходящей в Будапеште, сделал руководитель законодательного органа Грузии Шалва Папуашвили.



По его пояснению, система "ветинга" противоречит главному принципу демократии, согласно которому власть должна исходить от народа.



" Централизированная структура Евросоюза иногда выдвигает такие условия, которые сама не может согласовать. Одним из примеров этой практики было требование от Грузии создать экстраординарную систему проверки добросовестности судей, известную как система "ветинга", которая должна была быть осуществлена иностранными акторами. Указанная система, в случае ее внедрения, вступила бы противоречие с главным принципом демократии, согласно которому власти должна исходить от народа. Выходило, что целая ветвь государства должна была быть укомплектован иностранными акторами, что противоречит сути национального суверенитета. Я сомневаюсь, что какое-либо из государств-членов Евросоюза допустило бы подобное вмешательство в свой суверенитет," – заявил Папуашвили.





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