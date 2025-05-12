

Член «Грузинской мечты»: в Грузии свобода слова достигла наивысшей точки

12.05.2025 14:23





«В Грузии свобода слова и выражения мнений достигла наивысшей точки с момента обретения страной независимости», заявил Давид Матикашвили – депутат парламента Грузии, легитимность которого не признают пятый президент, оппозиция и значительная часть общественности. Так Матикашвили ответил на заявление посла Великобритании Гарета Уорда о том, что Лондон обеспокоен фактами оскорбления журналистов и попытками правительства Грузии ограничить свободные СМИ и закрыть пространство для дебатов.



«Такое отношение со стороны британского посла смехотворно. Наша страна приняла британскую модель, так называемую модель BBC, в качестве нормативного пространства для средств массовой информации.



В Грузии свобода слова и выражения мнений находится на самом высоком уровне с момента обретения страной независимости.



Тот факт, что послы европейских стран даже не реагируют на травлю конкретных телекомпаний, подчеркивает двойные стандарты, существующие на европейском континенте», — заявил Давид Матикашвили.



Источник: SOVA

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