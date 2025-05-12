

Папуашвили: Рушатся ложные идеологии, которые на протяжении многих лет навязывали европейскому обществу

12.05.2025 15:55





Рушатся ложные идеологии, которые на протяжении многих лет навязывали, особенно европейскому обществу. С этой точки зрения, мы видим пробуждение и внутри Европы - Мы видим очень поверхностную, в ряде случаев, ветреную политику и подходы со стороны некоторых европейских лидеров, - указанное заявление сделал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



По его словам, многие в Европе и сегодня не готовы серьезно встретить геополитические сдвиги и вызовы.



«Первое, зачем следить весь мир, особенно при новой администрации США, это то, что рушатся ложные идеологии, которые на протяжении многих лет навязывали, особенно европейскому обществу. С этой точки зрения, мы видим пробуждение и внутри Европы, когда общество уже начало понимать, как это поняло американское общество, что это абсолютно ложные идеологии, неверное толкование либерализма, а в итоге, двойственные подходы, когда действительные ценности подменялись – ложными ценностями, эта эпоха завершена, и очень важно, чтобы это осознали все власти внутри Евросоюза.



Что касается дальнейшей конструкции, с этой точки зрения мы видим сдвиги, происходящие в мире. Когда началась агрессивная война России против Украины, в тот же момент было сказано, что это вызовет тектонические, геополитические сдвиги. Куда нас ведут и куда приведут эти геополитические сдвиги, предсказать сложно, хотя видно, что многие в Европе и сегодня не готовы встретить этот вопрос серьезно с той точки зрения, чтобы иметь компетентные вопросы на вызовы, созданные обстоятельствами. Мы видим очень поверхностную, в ряде случаев, ветреную политику и подходы со стороны некоторых европейских лидеров, и с этой точки зрения следует ценить призыв премьер-министра Орбана, в том числе и сегодня перед форумом, что все власть имущие с полной ответственностью и осмыслением и, что самое главное, исходя из интересов собственного народа, должны подходить к вызовам, возникшим в течение последних трех лет», – заявил Папуашвили.





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