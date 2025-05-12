|
|
|
Папуашвили: Сегодня отношения между Грузией и Брюсселем являются заложником политического контекста
12.05.2025 16:58
К сожалению, сегодня отношения между Грузией и Брюсселем являются заложником политического контекста, сложившегося в нашем регионе и имеющего много обуславливающих факторов - Как только этот контекст уйдет, в тот же момент будут освобождены и отношения между Грузией, Брюсселем и другими странами-членами Евросоюза, - указанное заявление в Будапеште в беседе с журналистами сделал председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили.
По его оценке, у некоторых политических групп в Европе в отношении Грузии есть два неверных подхода.
»Мы видим, с одной стороны, тяжелый груз, который в результате войны в Украине давит на Евросоюз. У некоторых политических групп в Европе были зловредные ожидания в отношении Грузии, что наша страна ввяжется в политику эскалации, но, в отличие от них, нас не защищает ни НАТО, ни зонт экономической солидарности Евросоюза. С другой стороны, В Европе есть определенные политические группы, которые покрывают нашего бывшего авторитарного правителя Михаила Саакашвили и пытаются не только спасти его от законного наказания, но и привести к власти его политическую силу.
Вот, эти два неверных подхода, которые есть у некоторых политических групп в отношении Грузии», - заявил Папуашвили.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна