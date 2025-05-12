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Папуашвили: Сегодня отношения между Грузией и Брюсселем являются заложником политического контекста


12.05.2025   16:58


К сожалению, сегодня отношения между Грузией и Брюсселем являются заложником политического контекста, сложившегося в нашем регионе и имеющего много обуславливающих факторов - Как только этот контекст уйдет, в тот же момент будут освобождены и отношения между Грузией, Брюсселем и другими странами-членами Евросоюза, - указанное заявление в Будапеште в беседе с журналистами сделал председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили.

По его оценке, у некоторых политических групп в Европе в отношении Грузии есть два неверных подхода.

»Мы видим, с одной стороны, тяжелый груз, который в результате войны в Украине давит на Евросоюз. У некоторых политических групп в Европе были зловредные ожидания в отношении Грузии, что наша страна ввяжется в политику эскалации, но, в отличие от них, нас не защищает ни НАТО, ни зонт экономической солидарности Евросоюза. С другой стороны, В Европе есть определенные политические группы, которые покрывают нашего бывшего авторитарного правителя Михаила Саакашвили и пытаются не только спасти его от законного наказания, но и привести к власти его политическую силу.

Вот, эти два неверных подхода, которые есть у некоторых политических групп в отношении Грузии», - заявил Папуашвили.


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