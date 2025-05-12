

Папуашвили встретился с президентом Парламентской Ассамблеи Совета Европы

12.05.2025 18:53





Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили встретился с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Теодоросом Руссопулосом.



Шалва Папуашвили рассказал о текущей ситуации в Грузии и проанализировал процесс подготовки к местным выборам. Стороны также обсудили тот факт, что в настоящее время парламент Грузии не имеет делегации в Ассамблее. В связи с этим Шалва Папуашвили обратил внимание на принятую ПАСЕ в январе резолюцию, которая побудила членов парламента покинуть делегацию.



Шалва Папуашвили заявил, что Грузия остается приверженной основополагающим принципам и ценностям Совета Европы.



Шалва Папуашвили отметил, что уважение выбора народа является краеугольным камнем демократии и неуважение к этому принципу недопустимо. Стороны выразили готовность к продолжению конструктивного диалога.



Встреча прошла в столице Венгрии Будапеште, где проходит Конференция спикеров парламентов Европейского Союза и стран-партнеров.



В состав грузинской делегации входят: председатель парламентского комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе и председатель комитета по европейской интеграции Леван Махашвили.







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